A Prefeitura de Americana declarou luto oficial no município, pelo período de três dias, em razão do falecimento, nesta terça-feira (6), do Dr. José Aparecido Castilho.

O Decreto nº 13.149/2022 destacou os serviços prestados nos mandatos de vereador por vinte anos como profissional da área do Direito e ressaltou ainda o Título de Cidadão Americanense concedido através do Decreto Legislativo nº 341, de 30 de novembro de 2006.