A Prefeitura de Americana declarou luto oficial no município, pelo período de três dias, em razão do falecimento, nesta terça-feira (6), do Dr. José Aparecido Castilho.

O Decreto nº 13.149/2022 destacou os serviços prestados nos mandatos de vereador por vinte anos; como profissional da área do Direito; e ressaltou ainda o Título de Cidadão Americanense concedido através do Decreto Legislativo nº 341, de 30 de novembro de 2006.

Ele tinha 81 anos e foi vereador por quatro mandatos em Americana. O velório vai até a noite desta terça-feira na Câmara de Americana e será retomado na manhã desta quarta-feira. O enterro acontece por volta das 12h30 desta quarta no cemitério da saudade.

Dr Castilho foi internado para trocar uma válvula do coração, mas sofreu um infarto e acabou tendo complicações pulmonares e renais.