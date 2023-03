É com muito pesar que toda a equipe da Prefeitura de Nova Odessa lamenta a morte da ex-diretora do Setor de Educação Infantil da cidade, Eleni Whitehead, na noite desta quinta-feira. As homenagens aconteceram no Velório Municipal até as 12h desta sexta-feira, de onde o corpo foi levado para cremação em Piracicaba.

O prefeito Cláudio José Schooder (o Leitinho) acompanhou o final do velório, conversou com parentes e amigos da professora e destacou seu papel de décadas ajudando a construir a Rede Pública de Educação de Nova Odessa ao lado de outras personagens históricas, como a professora e ex-vice-prefeita Salime Abdo, falecida no ano passado.

“E pensar que eu estive com ela recentemente lá na APAE, me dá muita tristeza de ver a sua partida. Apesar de estar doente, sua vontade de viver era muito maior que qualquer problema de saúde”, destacou o prefeito em suas redes sociais.

Eleni Whitehead tinha 75 anos, deixou irmãos e sobrinhos e tem seu nome eternizado na história da Educação novaodessense em um dos CMEIs da cidade, inaugurado em 2011. Ela lecionou na primeira unidade do SESI em Nova Odessa. Deu aula para o ciclo básico, no até então EEPG Dante Gazzetta, e também como assistente de direção na escola da Vila Azenha. Depois, retornou à sala de aula na EE Doutor João Thienne, no Centro, onde lecionou até a sua aposentadoria, em 1995.

Ingressou na Prefeitura de Nova Odessa a partir de 1998, quando assumiu o cargo de vice-diretora da EMEF do Jardim Eneides e administradora de creche na EMEI Arco-Íris, no Green Village. Também assumiu o cargo de diretora na escola do Jardim Marajoara – atual EMEFEI Vereador Osvaldo Luís da Silva.

Em 1999, com a municipalização do Ensino, assumiu a função de diretora da EMEF Professora Alvina Maria Adamson, no Jardim São Jorge. Em 2000, foi criada a Coordenadoria de Educação, atual Secretaria, onde Eleni ocupou o cargo de diretora do Setor de Educação Infantil.

Nossos mais profundos sentimentos à família e amigos da querida professora Eleni.

Prefeitura de Nova Odessa/SP