Prefeitura convoca mais 23 guardas aprovados em Concurso

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste convocou mais 23

guardas municipais aprovados no Concurso Público 003/2019. Com isso, no prazo de um ano, o Município reforça o quadro da corporação com um total de 61 novos guardas municipais.

Os profissionais passarão por um curso de qualificação que será ministrado na Academia da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. A formação contará com conteúdos como legislação penal, de direitos humanos, ambiental e de trânsito, direção defensiva, armamento e tiro e defesa pessoal, dentre outros, sendo ministrada por instrutores e professores especialistas nas legislações pertinentes. No final do curso, os guardas receberão certificado de conclusão e aptidão para o exercício da atividade.

“A Segurança Pública é prioridade e tem investimentos contínuos em Santa Bárbara d’Oeste. Realizamos a maior contratação da história de novos guardas municipais, com três novas turmas em um prazo de um ano, reforçando a corporação com 61 novos guardas. Em nossa cidade os profissionais contam com uma ampla estrutura para o desempenho de suas atividades, com novas viaturas, novos armamentos e equipamentos, além da ampliação do sistema de videomonitoramento”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Índices positivos na Segurança Pública

O Município de Santa Bárbara d’Oeste vem alcançando bons resultados nos índices de Segurança Pública nos últimos anos. Conforme dados estatísticos oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a cidade apresentou redução de crimes e tem as menores de taxas de delito por 100 mil habitantes na região durante o ano de 2022.

LEIA TAMBÉM: Adolescente 16 rouba Corolla, da fuga mas se dá mal

Os números, inclusive, vão ao encontro de outros grandes índices já alcançados em 2021. Santa Bárbara d’Oeste é a cidade mais segura do Estado de São Paulo de acordo com o Instituto Sou da Paz.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento