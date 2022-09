A Prefeitura de Americana e o Rotary Club de Americana-Integração se uniram pela preservação da vida dos ciclistas e motociclistas e contra a Linha Chilena, encerada com quartzo moído, pó metálico ou óxido de alumínio, e que pode causar ferimentos ainda mais graves que o cerol. O evento de conscientização “Não Faça Parte Dessa Cena” acontecerá no dia 24 de setembro, das 8h30 às 11h30, na Avenida Dr. Antonio Pinto Duarte, nas proximidades da Rua Santa Lúcia.

Nesta quarta-feira (14), a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, recebeu a presidente do grupo, Denize Ramos, e o motociclista e colaborador do Rotary, David Reda, para definir o apoio à iniciativa, que contará com a instalação de antenas nas motocicletas, além de som com DJ e com a banda “Eu Uso Óculos” e distribuição de brindes.

A campanha “Não Faça Parte Dessa Cena” usa imagens fortes de uma mulher com capacete, caída no chão e coberta de sangue, e de um homem com a cicatriz no pescoço, para conscientizar a população contra esses acidentes. “A Linha Chilena provoca acidentes graves com ciclistas e motociclistas. Este é um problema recorrente para quem utiliza bicicletas ou motos para o trabalho ou lazer. Todo cuidado é pouco”, informa o Rotary Club de Americana-Integração, realizador do evento.

“Americana tem milhares de ciclistas e motociclistas que praticam atividade física, de lazer e de trabalho, é importante contribuir com a conscientização para a preservação da vida. Devemos fazer nossa parte. Essa ação tem nosso total apoio”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.