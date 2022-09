A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) e Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), concluiu a remodelação viária na Avenida Abdo Najar, na saída da nova alça do viaduto Prefeito João Batista de Oliveira Romano. A via ganhou mais uma faixa de rolagem e um semáforo e o viaduto está recebendo as lâmpadas de LED.

No local, foram executadas a reconstrução do canteiro central, a concretagem do passeio público, do canteiro e guias. As obras completam o conjunto de melhorias naquela região, com o prolongamento da Avenida Bandeirantes e a nova alça do viaduto.

A próxima etapa será a execução da pavimentação no trecho, segundo o secretário adjunto da Utransv, Pedro Peol. “Na próxima etapa, no início da próxima semana, a empresa fará o asfalto no novo trecho da Avenida Bandeirantes até a nova alça do viaduto. O semáforo já está instalado na Avenida Abdo Najar para entrar em funcionamento, e será feita a pintura nas laterais do viaduto, que já está sendo providenciada”, explicou.

As melhorias vão proporcionar um avanço importante na mobilidade urbana do município. As obras estão sendo executadas por meio de contrapartida da empresa Caprem, pela Cel Engenharia e Prefeitura de Americana.