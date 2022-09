A Prefeitura de Americana concluiu, nesta quarta-feira (21), o recapeamento asfáltico na rua Coelho Neto, região da Vila Amorim e Dainese. O serviço, que começou na segunda-feira (19), foi executado no trecho entre a Rua Francisco Corat até a Raimundo Correa, proporcionando melhorias na malha viária para toda a população. A rua Hermes Fontes será a próxima via beneficiada.

Segundo informações da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), diversas ruas e avenidas da cidade estão recebendo as obras do recape, visando a recuperação e conservação das vias.

Na Rua Coelho Neto, foram aplicados recursos do Programa Desenvolve-SP, totalizando investimentos na ordem de R$12,3 milhões em recapeamento.

Serão contemplados, por meio do crédito Desenvolve-SP, os seguintes locais: avenida Abdo Najar; avenida América; avenida Florindo Cibin (trecho da rua Índia até a Frederico Penachione); rua das Açucenas (trecho das ruas dos Antúrios até a Tulipas); avenida São Jerônimo (entre rua Índia e Luigi Merchiori); José Veríssimo; Valentim Menegati; João Damiani; Coelho Neto; Hermes Fontes; rua da Igualdade; Carlos Vassalo (entre Humberto Pollo e Lucia Scognamillo); José Sacoman; rua Lua; rua das Galáxias; Saturno; Riciotti Sacilotto; Japão; França; Benedito das Chagas; Alfredo Spínola de Mello; Pedro Pinese; China e Hortências.

“Estamos trabalhando com prioridade para atender as demandas do município, a pedido do prefeito Chico Sardelli, para que possamos proporcionar mais segurança nas vias públicas para motoristas e pedestres e entregar uma obra de qualidade à população”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Atualmente, além da Rua Coelho Neto e as demais vias que serão contempladas, estão recebendo obras de recapeamento a Avenida Antonio Pinto Duarte, e a Estrada da Servidão, que está sendo totalmente reconstruída, com a duplicação da via, pavimentação asfáltica, iluminação de LED, entre outras melhorias, atendendo os moradores da região do Jardim Mirandola, Boer e região.