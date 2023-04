Prefeitura conclui recapeamento asfáltico do Jardim Brasília

A Prefeitura de Americana concluiu nesta segunda-feira (3), o recapeamento do bairro Jardim Brasília, com o término do trecho da avenida Gioconda Cibin. A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) realizará a pintura de solo da última via recapeada, para finalizar a sinalização.

“Mais um bairro recapeado na Administração do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi. Os investimentos em infraestrutura, pavimentação e recapeamento das ruas e avenidas prosseguem, com as obras em andamento no Jardim São Paulo. Só nesse início de semana, entregamos a pavimentação do Recanto do Jatobá e o recapeamento no Jardim Brasília”, destacou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A Prefeitura de Americana recuperou a malha asfáltica de 11 vias, sendo as ruas Izolina Geminiani Rosa, Francisco Coral Chiquinho, Marina Zandoná Rubinato, Albino Basseto, Áurea Possenti, Josefina Cecchino Pantano, Joana Dollo, Giovana Pontelo Pinese, Miquelina Ardito Faraone e Josefina Cabana Dalben, e Avenida Gioconda Cibin.

A revitalização viária foi realizada pelo convênio entre a Prefeitura de Americana e o Governo do Estado de São Paulo no valor de R$ 4.536.489,00, por meio do Programa Respeito à Vida em parceira com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), criado para atuar na viabilização de ações com foco na redução de acidentes e fatalidades de trânsito.

Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios, comandada pelo secretário Vinícius Zerbetto.

