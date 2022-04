A Prefeitura de Americana publicou no Diário Oficial de hoje (13) a lista inicial de classificação do processo seletivo público simplificado para contratação de professores temporários em substituição aos titulares de cargos efetivos. É possível consultar os nomes no site da prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

A listagem traz os nomes dos candidatos em ordem decrescente de pontuação. Eles foram classificados pela somatória de pontos obtidos na realização de prova escrita presencial, com a comprovação de títulos e de experiência docente feita por meio da entrega de documentação na data da prova, aplicada em 10 de abril em quatro escolas municipais. Ao todo, 835 profissionais prestaram as provas.

O gabarito oficial foi publicado no dia 13, também no Diário Oficial. Os recursos relativos à classificação inicial deverão ser apresentados na Secretaria de Educação nos dias 18 e 19 de abril, das 9h às 16h. O recurso deve ser protocolado com o preenchimento do formulário específico, constante no Anexo III do Edital do processo seletivo, com cópia da documentação comprobatória. A lista com a classificação final será publicada na edição do Diário Oficial em 20 de abril.

Os professores temporários irão substituir os profissionais efetivos e suprir vacâncias, licenças, afastamentos e ausências. A demanda atual é de 117 vagas e o processo seletivo tem o objetivo de preenchê-las de forma temporária, até a realização de concurso público para a contratação de professores – o que deve ocorrer ainda neste ano.

“Os candidatos devem ficar atentos para não perderem o prazo dos recursos, se julgarem necessários. A Secretaria de Educação está trabalhando focada na realização do processo seletivo para que possamos, muito em breve, suprir as vacâncias e assim assegurar a presença do professor em sala de aula, promovendo ainda mais a qualidade do ensino em Americana”, destacou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A Secretaria de Educação está localizada à Rua dos Professores, 40, no Centro de Americana.