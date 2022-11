O município de Americana recebeu, nesta quinta-feira (3), um novo caminhão-pipa para reforçar os trabalhos na cidade. O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi receberam o veículo por meio do Programa Patrulha Agrícola/Nova Frota, da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento e Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente. A entrega foi feita pelo secretário de Meio Ambiente de Americana, Fabio Renato de Oliveira.

O caminhão-pipa, com capacidade para 14 mil litros, tem o valor de R$500 mil, que inclui tanque e instrumentos.

O prefeito Chico Sardelli comentou a importância do novo equipamento para a cidade: “É um instrumento que irá agregar e muito nos serviços prestados a nossa população. Queremos agradecer ao meu amigo, deputado estadual Delegado Olim, que proporcionou essa grande conquista para Americana. Minha gratidão, obrigado por lembrar de Americana”, disse Chico.

“O caminhão-pipa será de grande valia para a Secretaria de Meio Ambiente, muito importante para ajudar no preparo do solo e hidratação das plantas. Poderemos trabalhar no plantio de mudas mesmo nos tempos mais áridos. Será uma ferramenta fundamental para auxiliar no combate aos incêndios, com a equipe de funcionários que será devidamente treinada pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

“Americana nunca teve um equipamento como esse, estou muito contente com essa conquista”, comemorou o vice Odir.

Por meio do programa, o município já foi beneficiado com maquinários e equipamentos no valor de aproximadamente R$ 1.806.000,00. Já foram entregues uma carregadeira (R$ 498 mil), um caminhão basculante (R$ 316 mil), uma retroescavadeira (R$ 355 mil), uma trituradora de galhos (R$ 219 mil), um trator e os equipamentos de distribuidora de calcário, distribuidora de sementes, pulverizador, grade aradora e arado subsolador (418.050,00).