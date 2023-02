Prefeitura entrega agenda ambiental 2023 nas escolas

A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana encaminhou às unidades escolares das redes municipal, estadual e particular de ensino a agenda ambiental de ações e atividades de 2023. O agendamento será aberto a partir de 15 de fevereiro, conforme estabelecido pelo Programa Municipal de Educação Ambiental.

O secretário da pasta, Fabio Renato de Oliveira, saudou a todos os profissionais da Educação, informando a abertura da agenda para a realização de projetos e parcerias em prol do meio ambiente. “O ano letivo começa e estaremos à disposição de todas as escolas para compartilharmos as atividades direcionadas à educação infantil, ensino fundamental e médio, visando reforçar e fortalecer as ações, ampliando as informações e orientações sobre sustentabilidade, preservação, além da discussão de temas importantes sobre qualidade de vida”, disse Fabio.

O Programa Municipal de Educação Ambiental de 2023 prevê diversas atividades presenciais. “Por meio da Cartilha de Projetos Ambientais da SMA, são disponibilizados materiais para serem abordados e trabalhados em salas de aula com os alunos. É uma maneira de apresentarmos temas para reflexão e mudanças de hábitos e comportamentos com relação à sustentabilidade”, ressaltou a diretora da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura da SMA, Kátia Birke.

A agenda ambiental também está disponível para entidades, associações, empresas e à população em geral.

O agendamento poderá ser realizado de forma gratuita na Unidade de Educação Ambiental pelo email: [email protected] ou pelo telefone: 3405-1733.

Seja parceiro da fiscalização ambiental

A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana ressalta nas “23 metas para um 2023 mais sustentável” a importância de colaborar com a fiscalização ambiental e denunciar infrações.

A fiscalização ambiental tem a finalidade de promover a preservação do meio ambiente, coibindo e prevenindo a ocorrência de ações lesivas ao mesmo.

Você pode contribuir com a preservação ambiental do nosso município sendo um parceiro da fiscalização.

Em caso de ocorrência, como descartes irregulares, queimadas, poda drástica, erradicação de árvores, desmatamento, invasão de APP, pesca predatória, poluições sonoras e/ou visuais, denuncie!

Entre em contato:

SAC – www.americana.sp.gov.br/americanadigital – (19) 3471-9024

Secretaria de Meio Ambiente – Unidade de Fiscalização e Licenciamento – (19) 3471-7770

Grupo de Proteção Ambiental – Disk: 153 – (19) 3461-8631

“Não pense nas consequências, pense no impacto.” – Autor: Gederson Quintino Reis.

O tema abordado faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

11 – Cidades e comunidades sustentáveis

13 – Combate às alterações climáticas

Aprofunde sobre o tema:

https://www.ibama.gov.br/fiscalizacao-ambiental/o-que-fiscalizacao

https://www.americana.sp.gov.br/americanaV6_index.php?it=137&a=secretaria_9

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento