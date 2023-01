Prefeito Leitinho contrata 10 novos guardas-civis

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, anunciou nesta terça-feira (24/01/2023) a contratação de mais dez agentes para a GCM (Guarda Civil Municipal) mantida pela Prefeitura de Nova Odessa, reforçando em mais de 20% o atual efetivo da corporação, que é de 45 guardas. O anúncio foi feito ao lado do vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, e do secretário municipal de Segurança, o coronel PM Carlos Fanti.

“Serão contratados 10 novos guardas civis que passaram no último concurso público, para se juntarem à nossa equipe da Guarda Civil Municipal, que tem o coronel Fanti na sua liderança, uma pessoa da minha confiança e que tem muita experiência na área. E é assim que vamos fazendo de Nova Odessa uma cidade cada dia melhor”, afirmou o prefeito Leitinho sobre o assunto em suas redes sociais.

LEIA TAMBÉM: Meio Ambiente de Nova Odessa recebe picape 0 km

“Até o próximo dia 02 de fevereiro, os candidatos aprovados e classificados no mais recente concurso público e convocados para estas vagas deverão entregar os formulários com as perguntas do levantamento social que foram requisitadas. Em seguida, nos dias 27 e 28 de fevereiro, iniciaremos as entrevistas pessoal com esses candidatos aqui na sede da GCM, na Praça Angelo Paulon, nº 7, no Jardim Santa Rosa”, explicou o secretário de Segurança do Município.

Os novos guardas vão passar então pela formação profissional obrigatória em março, com previsão de estarem prontos para atuar nas ruas de Nova Odessa em junho deste ano. A formação inclui uma extensa grade curricular obrigatória para o exercício da função. “São contratações muito importantes para a Segurança da cidade”, completou o vice-prefeito Mineirinho.

OUTRAS MELHORIAS

Desde 2021, a atual gestão municipal vem investindo na recuperação das condições de trabalho dos guardas municipais. Os “reforços” na área de Segurança Pública incluem a disponibilização de três novas viaturas para GCM e o recebimento da nova picape grande Mitsubishi L200 para Patrulha Rural. Em breve, a corporação vai ganhar ainda uma viatura para o início do Programa Patrulha Maria da Penha, de proteção a mulheres sob ameaça de violência.

Também foi feita a compra de um novo armamento pesado (incluindo 16 pistolas 9mm, duas carabinas .40, uma espingarda calibre 12 e 25 coletes balísticos), além da viabilização da construção da nova Delegacia do Município, na Avenida Carlos Botelho (e locação de prédio para Delegacia provisória na Rua Rio Branco) e de diversas parcerias com as Polícias Civil e Militar.

Também está em fase final as adequações no prédio que vai servir como base provisória do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar em Nova Odessa, na Avenida São Gonçalo – outra conquista do prefeito Cláudio Schooder e o vereador Professor Antonio negociada com o comando da corporação, a Secretaria Estadual de Segurança Pública e o Governo do Estado desde meados de 2021.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento