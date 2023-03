Prefeito Chico Sardelli vistoria obras da UPA São José

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, vistoriou no final da tarde desta sexta-feira (10) as obras de revitalização da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, localizada na Avenida Cillos. O prédio está em obras para ser reaberto até o final do mês de março e voltar a oferecer atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia.

A visita foi feita ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira, do presidente da Câmara Thiago Brochi e dos vereadores Lucas Leoncine, Silvio Dourado, Fernando da Farmácia e Marcos Caetano.

A unidade já teve o telhado revisado, com impermeabilização e substituição de telhas e calhas. Também já foi realizada a remoção de portas danificadas e executados serviços de marcenaria. Atualmente, a unidade recebe o trabalho de pintura interna nos corredores e salas, além da substituição de revestimentos.

A reforma está sendo realizada pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, organização social que irá gerenciar a unidade, além do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon (Centro de Oncologia de Americana).

O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir comemoraram o bom andamento das obras. “Nós todos aqui, assim como a população, estamos animados com a abertura dessa UPA, que irá trazer uma alternativa de atendimento para toda essa região, desafogando a demanda no hospital municipal. O trabalho está sendo feito com qualidade e logo essa unidade será reaberta”, afirmou Chico.

“Essa é uma demanda antiga da população e tenho certeza que irá trazer mais dignidade e qualidade ao atendimento prestado. Saúde é prioridade na nossa gestão e essa reabertura é prova disso”, disse Odir.

ATENDIMENTO

A unidade será reaberta à população, com atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia, sete dias por semana. O investimento é de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 674 mil para compra de mobiliário e equipamentos e R$ 864 mil para reformas estruturais. O município fará um investimento mensal de R$ 1,2 milhão para o custeio do funcionamento da unidade.

A previsão é de que a UPA São José realize, em média, 200 atendimentos por dia, com equipe formada por médicos (clínico geral, emergencista e pediatra), enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, técnicos de farmácia, equipe administrativa, e técnicos de radiologia.

