O prefeito Chico Sardelli esteve na manhã desta sexta-feira (29) no Centro Oncológico de Americana (Unacon) e no Centro Cirúrgico do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi para verificar o andamento dos trabalhos nos dois locais e vistoriar os recém-instalados focos cirúrgicos, equipamentos utilizados para iluminação durante cirurgias.

Chico estava acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, do deputado estadual Rafa Zimbaldi, que destinou emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para a compra dos equipamentos, do secretário de Habitação Luiz Carlos Cezaretto, e do presidente da Fusame (Fundação Saúde de Americana), Fábio Beretta Rossi.

“Essa visita foi importante para ouvir o feedback dos servidores que estão atuando no Unacon e também no Centro Cirúrgico do hospital. Eles elogiaram a estrutura e os equipamentos e disseram que os pacientes têm elogiado também. Fico muito contente com esse retorno, mostra que os investimentos foram bem feitos. Por isso, agradeço ao Rafa Zimbaldi pela destinação da emenda que possibilitou a compra dos focos cirúrgicos”, disse Chico.

O deputado estadual Rafa Zimbaldi ressaltou o trabalho da Administração Municipal: “Gostaria de parabenizar o prefeito Chico pelo trabalho, principalmente na área da saúde, dando assistência para a população que mais precisa e que depende do Sistema Único de Saúde. Quero reassumir meu compromisso com o prefeito Chico e com toda a população de Americana”, disse o deputado.