O prefeito Chico Sardelli recebeu nesta segunda-feira (18) no gabinete a nova diretoria da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), presidida pelo empresário Marcelo Fernandes. No encontro, Chico estava acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

A reunião teve o objetivo de apresentar os membros da recém-empossada diretoria da entidade e estreitar os laços entre a Acia e a Administração Municipal. Chico colocou a prefeitura à disposição para apoiar projetos da associação voltados ao fortalecimento do comércio e da indústria.

“Americana tem atraído muitas empresas nos últimos meses, mas eu sempre defendo que nós não podemos esquecer das empresas que já estão há anos na nossa cidade e acreditaram em Americana. Por isso, é importante que haja esse diálogo com a Acia para que todos os setores avancem, gerando emprego e renda para a população”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir reforçou o compromisso da Administração junto às empresas instaladas na cidade. “Precisamos trabalhar em conjunto, para gerar mais oportunidades para quem quer empreender. Desejo muita sorte e sucesso à nova diretoria, podem contar conosco”, disse Odir.

Durante a reunião, o presidente da Acia, Marcelo Fernandes, acompanhado de sua vice, Elza Cassitas Sferra, e de membros da diretoria, informou ao prefeito que a entidade está realizando ao longo deste mês inicial de trabalho um diagnóstico dos diversos setores – comércio, serviços e indústria – a fim de identificar quais são as principais demandas dos associados e elencar as prioridades.

“Nosso objetivo é detalhar o cenário, ouvindo nossos associados e suas demandas, para poder elaborar projetos e ações com foco no fortalecimento de todos os setores. E para poder realizar as mudanças necessárias, é muito importante poder contar com o apoio e o diálogo junto ao prefeito, vice e secretários”, disse o presidente da Acia, Marcelo Fernandes.