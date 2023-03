Prefeito Chico Sardelli anuncia ampliação da EMEI Ceci

O prefeito Chico Sardelli anunciou esta semana a ampliação da EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Ceci, localizada no bairro Jardim Brasília, com o investimento de quase R$130 mil em recursos próprios da Secretaria de Educação.

A escola atende cerca de 70 crianças de 4 a 5 anos, que não precisarão ser transferidas durante as obras, a serem iniciadas ainda este mês. O serviço inclui a ampliação da sala de administração e a construção de um conjunto de sanitários para PCDs (Pessoas com Deficiência), com a instalação de bancada para fraldário, barras de apoio na área de banho e botoeira de emergência nos sanitários, com instalação de equipamento receptor em local com a presença de funcionários. A nova área construída receberá cobertura metálica com telhas termoacústicas, que promovem maior conforto no interior do imóvel.

“Estamos muito felizes em anunciar que, em breve, iniciaremos a ampliação da EMEI Ceci. A escola vai ganhar uma sala administrativa maior e mais confortável para os profissionais da unidade, e um conjunto de sanitários com acessibilidade. Estamos investindo na infraestrutura de várias escolas, porque a educação também é nossa prioridade”, declarou o prefeito.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, comemorou o investimento. “As intervenções na EMEI Ceci são mais um exemplo da atenção do governo Chico Sardelli e Odir Demarchi com a Educação e com os profissionais da rede. A ampliação dará melhor infraestrutura para quem trabalha na escola, promovendo um espaço adequado para a realização das atividades pedagógicas com nossos alunos”, destacou.