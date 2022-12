O prefeito Chico Sardelli, por meio do Decreto nº 13.152, de 8 de dezembro de 2022, reajustou o valor da bolsa mensal e do auxílio transporte aos estagiários em 26,12%, com base na Lei nº 4.792, de 31 de março de 2009. O decreto será publicado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (9).

O valor da bolsa para os estagiários regularmente matriculados e que estejam frequentando curso de educação profissional de nível médio ou o Ensino Médio regular, passa de R$550,00 para R$693,66. Já para os estagiários de nível superior, vai de R$800,00 para R$1.008,96.

Além da bolsa mensal, os estagiários também receberão auxílio transporte fixado em R$126,12. O valor anterior era de R$100,00.

Os novos valores passam a valer na data da publicação, e são retroativos a partir de 1 de dezembro de 2022.

“Nossa Administração valoriza todos os servidores municipais. Essa correção é justa e valoriza também o estagiário, incentivando esses profissionais a seguirem no caminho do trabalho e do servir”, disse o prefeito Chico.