O prefeito Chico Sardelli inaugurou neste sábado (25) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada na Avenida de Cillo, no bairro São José. Com a reativação, a população de Americana, especialmente os moradores da região do bairro Cidade Jardim passam a contar com atendimento médico de urgência e emergência por 24 horas, sete dias por semana. O atendimento ao público terá início já neste domingo (26), a partir das 7h.

A assistência prestada à população será operacionalizada pela Organização Social (OS) Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, contratada pela Prefeitura e também responsável pela gestão compartilhada do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” e Unacon (Centro de Oncologia de Americana).

A UPA São José vai oferecer os serviços da equipe multidisciplinar, constituída por médicos clínico geral, emergencista e pediatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, técnicos de radiologia e equipe administrativa.

A unidade se encontrava fechada desde 2017 e precisou passar por uma reforma completa que compreendeu: nova pintura (interna e externa); revisão total do telhado e sistemas de calhas; substituição de portas e pisos; revisão da rede hidráulica; serviços de marcenaria e serralheria; substituição de esquadrilhas e revestimentos; instalação de ar-condicionado; colocação de alambrados; comunicação visual; reestruturação elétrica e da rede de gases; nova área de recepção, entre outras melhorias. No total foram investidos R$ 2,2 milhões entre reformas estruturais em todo o prédio e compra de mobiliários e equipamentos.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância de Americana contar com mais uma unidade de pronto atendimento: “Nós estamos felizes com esse projeto de governo que nós pensávamos desde o início, que eram as UPAs. E hoje estamos inaugurando a primeira do nosso mandato, tem uma no Antônio Zanaga e agora, a segunda, aqui no bairro São José”, afirmou.

O prefeito comemorou a instalação da nova unidade na região do bairro Cidade Jardim, reafirmando o compromisso em ter a saúde como prioridade de seu governo. “É nossa obrigação seguir com a administração correta, transparente, que cuida do ser humano em primeiro lugar, principalmente na área da saúde. Nós temos que oferecer saúde principalmente àqueles que mais precisam, e esse é o foco da nossa administração”, reafirmou Chico.

“Tenho muito orgulho desse momento, diante de tantos avanços na área da Saúde. Eu posso dizer que essa unidade é um mini-hospital. Eu e o prefeito vamos, com certeza, dar muita atenção à população, principalmente nessa região”, afirmou o vice Odir Demarchi.

A previsão é de que a UPA São José realize, em média, 200 consultas a cada dia e 4 mil exames mensalmente, considerando os bioquímicos, eletrocardiogramas e de raio-x. Segundo o presidente da Organização Social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, Anis Mitri, a previsão é de que a unidade realize anualmente em torno de 160 mil atendimentos, entre procedimentos médicos e de enfermagem.

“É um orgulho ver uma UPA que estava praticamente abandonada, em menos de sessenta dias estar pronta. E amanhã, a partir das sete horas da manhã de prontidão para atender a população de Americana”, enfatizou Mitri.

O Secretário de saúde Danilo Carvalho Oliveira afirmou que a nova unidade encontra-se totalmente regularizada perante as exigências do Ministério da Saúde e que, já na próxima segunda-feira (27), irá protocolar o pedido de habilitação junto ao órgão federal.

“Hoje estamos entregando uma unidade de pronto atendimento que atende a todas as especificidades exigidas pelo Ministério da Saúde, ou seja, nós estamos dando o que Americana merece que é uma saúde humana e inteligente. Isso é fruto de muito planejamento, que inclusive já está aprovado no plano de ação da rede de urgência e emergência, pois na segunda-feira eu já estarei protocolando no sistema do Ministério da Saúde a sua habilitação”, frisou.

A UPA São José está localizada na Avenida Cillos, nº 2.222, no bairro Jardim São José. A entrada principal da unidade é ao lado do supermercado São Vicente.