Prefeito Chico inaugura nova sede do Cadastro Único

O prefeito de Americana Chico Sardelli inaugurou, nesta segunda-feira (10), a nova sede do Cadastro Único, ao lado do vice-prefeito, Odir Demarchi e da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes. Com melhor infraestrutura, o sistema passa a atender a partir desta terça-feira (11), às 8h, na Rua Dom Pedro II, nº 275, no Centro de Americana.

Em março, o prefeito Chico firmou parceria com a Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG), para operacionalização do Cadastro Único no município. A partir de agora, a AJG passa a gerenciar o cadastramento para acesso aos benefícios concedidos pelo Governo Federal, Estadual e Municipal, como o Programa Bolsa Família; o Benefício de Prestação Continuada (BPC); o programa Viva Leite; a Carteira para Idosos; o acesso a programas habitacionais; programas de redução de energia elétrica; isenção de inscrição de concurso público; alíquota reduzida INSS; para acesso aos Benefícios Eventuais como o Cartão Americana Alimenta e demais serviços e benefícios da Política Nacional da Assistência Social sob gestão da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

“Ficamos muito felizes com a inauguração da nova sede do CadÚnico e com essa parceria que vai beneficiar diretamente nossa população. Nosso trabalho é voltado para atender as famílias sempre da melhor maneira, com qualidade e boa infraestrutura”, destacou o prefeito Chico.

“Esse novo espaço vai oferecer mais conforto e praticidade às pessoas que mais precisam de atenção em nossa cidade. Americana está cada vez mais humana, como priorizamos, eu e o prefeito Chico”, disse o vice Odir.

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, a partir de informações sobre o núcleo familiar, das características do domicílio, as formas de acesso a serviços públicos essenciais e, também, dados de cada um dos componentes da família.

São consideradas famílias de baixa renda aquelas que possuem renda mensal por pessoa (renda per capita) de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos.

A Prefeitura já realiza as atividades de cadastramento e possui 16.464 famílias inseridas no Cadastro Único, sendo 12.047 famílias com renda de até meio salário mínimo.

“Todas essas novidades foram decididas pensando no melhor serviço para a população vulnerável e fortalecem também o nosso Cadastro Único. É um importante passo para o município”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

