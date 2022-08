A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana começou a executar a remodelação viária na Avenida Abdo Najar. O serviço faz parte das obras de prolongamento da Avenida Bandeirantes e da nova alça do viaduto Prefeito João Batista de Oliveira Romano, contemplando o conjunto de melhorias na região.

“A remodelação viária na saída da nova alça do viaduto é necessária para completar o conjunto da obra do novo acesso da Bandeirantes para a Abdo Najar, e fundamental para a ordenar o trânsito e atender o fluxo de veículos, com a ampliação das faixas de rolamento”, explicou o secretário adjunto da Utransv, Pedro Peol.

Para a remodelação viária, já foram construídas guias e feita a remoção do canteiro central. “O canteiro está sendo readequado para receber as novas faixas, passando de duas para três faixas no novo acesso sentido Bandeirantes para a Abdo Najar”, completou Peol.

O prolongamento da Avenida Bandeirantes, trecho da Rua Rondônia até a Avenida Abdo Najar, e a construção da nova alça do viaduto prosseguem com a fase final de concretagem da calçada, serviços nas redes pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE) e, posteriormente, aplicação da massa asfáltica e iluminação pública de LED.

As obras estão sendo executadas por meio de contrapartida da empresa Caprem, pela Cel Engenharia e Prefeitura de Americana.