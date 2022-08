A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com o recapeamento em vias do Município. Na sequência do pacote de serviços está a Avenida Amadeu Tortelli, no Conjunto dos Trabalhadores, além da fresagem em trecho da Avenida Santa Bárbara.

Antes disso, ruas como Caconde, Analândia e Corumbataí, no São Joaquim, Agricultura, do Amianto, da Siderita, do Papel e do Couro, nas regiões do São Fernando e do Jardim Pérola, já haviam sido contempladas.

O recapeamento avança conforme cronograma da Prefeitura.