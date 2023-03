Preços dos remédios apresentam recuo de 2,66%

Insaciável e perigoso, há décadas fumar deixou de ser considerado hábito e se tornou vício declarado pelas instituições de saúde. Tendo em mente que mesmo assim as pessoas não deixaram de usar o tabaco, o Cuponation, plataforma de descontos online, levantou o custo do produto no Brasil e no mundo. Atualmente, 28% da população brasileira fuma cigarro. Destes, 39% fumam 11 ou mais cigarros por dia, 17% usam todos os dias, 25% fumam pelo menos três vezes na semana e 19% utilizam do tabaco esporadicamente, conforme uma pesquisa divulgada pela farmacêutica Astrazeneca, em São Paulo, no segundo semestre de 2022. Além disso, um levantamento sobre o pacote de 20 cigarros mais caro do mundo, realizado no início do ano pelo banco internacional de dados Numbeo, revelou que o Brasil desembolsa em média R$12 a cada caixa de cigarros comprada no país. Levando em consideração o dado de que os brasileiros estão fumando no mínimo 11 cigarros diariamente e da quantidade de cigarettes por pacote, o Cuponation constatou que os brasileiros estão possivelmente fumando cerca de 4.015 cigarros por ano, sendo 1 novo maço a cada 2 dias. Apesar do alto custo, o valor do produto coloca o Brasil na 92ª posição do ranking dos 95 países que mais pagam pelo cigarro – ou seja, nosso território está entre os 5 países que pagam mais barato pelo pack de 20 cigarros. Confira o ranking completo no infográfico do Cuponation. A Austrália é a nação que paga mais caro pelo maço, cerca de R$140.33. Nova Zelândia e Irlanda seguem em segundo e terceiro lugares, com pouco mais de R$120 e R$82, respectivamente. A Turquia aparece na 100ª colocação do ranking, cobrando de sua população R$1.77 pelo mesmo pacote.