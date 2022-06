Os preços praticados nas barracas de alimentação da 34ª Festa do Peão de Americana tem assustados quem vai ao evento. O NM esteve no local este domingo e ouviu inúmeras reclamações não só de conhecidos, mas também de pessoas que circulavam nas praças de alimentação.

Entre os principais itens que estavam “o olho da cara”, entra a água, encontrada por até R$8,00, o refrigerante, que pode ser comprado por até R$10,00 e o pastel, que estava nada menos que R$20,00. Também chamaram a atenção o crepe suíço, vendido a R$16,00 e o espeto de morando, comercializado a R$10.

FALTA DE ARQUIBANCADA. A falta de arquibancada para aqueles que foram curtir a festa apenas com o ingresso da portaria (sem camarote) também gerou reclamações. Para quem andou no espaço livre do recinto, foi possível ver famílias com crianças em pé, além de grávidas também sem lugar para sentar.

A festa segue até o dia 19/06. Veja o resto da programação:

15/06 – Dennis DJ e Cabaré (Bruno e Marrone e Leonardo)

17/06 – Maiara e Maraisa, Alok e Hugo e Guilherme

18/06 – Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto, Jorge e Matheus e DJ Sevenn

19/06 – Chitãozinho e Xororó