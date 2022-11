A #Petrobras anunciou nesta quinta-feira (17/11) a redução no preço do gás de cozinha (GLP) vendido às distribuidoras. O preço médio terá uma diminuição de 5,3%, passando de R$ 3,7842 o quilo para R$ 3,5842.

Com isso, o preço médio cobrado pela Petrobras no #botijão de 13kg passa a ser de R$ 46,59. Os novos valores do gás de cozinha vendido às distribuidoras entram em vigor nesta quinta.

Em nota, a Petrobras afirma que a redução “acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”.