Desde que anunciou a Pré Candidatura à Deputada Estadual, a vereadora de Americana Leonora Périco (PDT) tem buscado mobilizar lideranças populares e religiosas e autoridades políticas, buscando apoio para alcançar uma cadeira na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

Esse final de semana foi a vez de se reunir com lideranças e apoiadores de mais dez cidades do interior, entre elas, Santa Fé do Sul, Pereira Barreto, São José do Rio Preto, Bauru e Matão e São Carlos.

“Sabemos do desafio e vamos batalhar, o povo está acolhendo muito bem e apoiando essa ideia. Esse apoio com a confiança que o Partido está depositando em mim tem me dado muita força.”

Leonora é Pré-candidata à Deputada Estadual e dobrada de apoio com o Pré-candidato à Deputado Federal, Antônio Neto.