Foi prorrogado até as 15 horas do dia 23 de novembro o período de inscrição para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2023. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet. Para participar é preciso pagar a taxa de R$ 33 até o último dia do prazo. O exame será aplicado em 18 de dezembro, a partir das 8 horas, e terá três horas de duração.

O Vestibulinho oferece mais de 88 mil vagas distribuídas por todo o Estado. É possível se candidatar a cursos técnicos, Ensino Médio Integrado ao Técnico, Ensino Médio em diferentes itinerários formativos, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo.

As vagas para cursos técnicos são destinadas às Etecs e Classes Descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos técnicos, sob a administração de uma Etec, por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria Estadual da Educação.

Para os candidatos que não têm acesso a computadores e internet, as Etecs de todo o Estado disponibilizarão os equipamentos para a realização da inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade para agendar datas e horários disponíveis, antes de ir ao local.

Cursos técnicos

O candidato que deseja concorrer a uma das vagas dos cursos técnicos deve:

Ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio apresentando o Certificado de Conclusão ou a declaração de que está matriculado a partir da segunda série do Ensino Médio;

Ter concluído ou estar cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Neste caso, o candidato deve ter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou a declaração de que está matriculado, a partir do segundo termo da EJA ou dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA/CEEJA. Ou ainda o Boletim de Aprovação do Encceja enviado pelo MEC ou o Certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas;

Para o candidato que tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), até a edição de 2016, é preciso apresentar o Certificado ou a Declaração de Conclusão do Ensino Médio, expedido por órgão competente.

Ensino Médio

O requisito para ingresso no Ensino Médio Integrado ao Técnico, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) ou Ensino Médio com itinerários formativos é que o candidato tenha o certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou a Declaração de Conclusão, assinada por agente escolar da escola de origem, ou ainda o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

Especializações técnicas de nível médio

Para concorrer nesta opção, nos cursos presenciais, é preciso ter cursado integralmente e concluído, até 31 de janeiro de 2023, o Ensino Técnico associado ao curso de especialização pretendido, conforme relação disponível na internet. Para concorrer a uma vaga do curso online, o candidato deve ter cursado integralmente qualquer curso técnico ou superior, até o último dia de janeiro.

Vagas remanescentes de segundo módulo

Para concorrer a uma vaga, o interessado deve estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou já ter concluído essa série e comprovar experiência profissional na área do curso, por meio de avaliação e certificação de competências referentes ao primeiro módulo.

Para o cadastro reserva de vagas remanescentes do 2º Módulo do Ensino Técnico o candidato aprovado mediante avaliação de certificação de competências referente ao 1º módulo, deverá também estar matriculado na 3ª série do Ensino Médio ou tê-lo concluído para ser considerado apto para

ingresso no curso técnico escolhido, caso haja vaga.

Os cursos oferecidos e quantidade de vagas estão disponíveis no site www.vestibulinhoetec.com.br. Mais informações sobre o preenchimento da ficha de inscrição e documentação necessária podem ser conferidas na Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato, disponíveis na internet.

Calendário do Vestibulinho

Confira as próximas datas do processo seletivo das Etecs: