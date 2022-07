O processo seletivo para ingresso nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) no segundo semestre deste ano chega à fase de matrículas. Os convocados da primeira lista devem fazer o upload da documentação entre hoje (19) e quinta-feira (21), pelo site do Vestibulinho. A validação será divulgada em 25 de julho, a partir das 15 horas.

A chamada para matrícula segue o critério de classificação dos candidatos em ordem decrescente de notas, até o preenchimento total das vagas disponíveis, para cada curso e período oferecido na Etec ou Classe Descentralizada.

Cronograma

De 19 a 21 de julho: matrículas dos convocados da primeira lista, envio de documentação, via upload, no site vestibulinhoetec.com.br;

25 de julho, a partir das 15 horas: aviso de deferimento e indeferimento das matrículas da primeira lista de convocação;

26 de julho: recurso da matrícula para correção da documentação e/ou envio da documentação para os candidatos que perderam o prazo inicial de matrícula da primeira lista;

27 de julho, a partir das 15 horas: divulgação do resultado do recurso da correção/análise de documentação da primeira chamada;

28 e 29 de julho: convocação e matrícula da segunda lista de convocados, presencialmente na Etec ou Classe Descentralizada;

1º de agosto: recurso da matrícula para correção da documentação e/ou entrega da documentação para os candidatos que perderam o prazo inicial de matrícula da segunda lista;

2 e 3 de agosto: convocação e matrícula da terceira lista de convocação dos candidatos, presencialmente na Etec ou Classe Descentralizada;

4 de agosto: recurso da matrícula para correção da documentação e/ou entrega da documentação para os candidatos que perderam o prazo inicial de matrícula da terceira lista.

Matrícula

O convocado na primeira chamada para matrícula deve acessar o link disponível na área do candidato e seguir as orientações de envio de documentos nas datas informadas, independentemente se há feriado na cidade em que a Etec/Classe Descentralizada está localizada. O envio deve ser feito via upload, no site vestibulinhoetec.com.br. Os documentos devem estar legíveis e, obrigatoriamente, nos formatos PDF, JPEG ou PNG. A falta de envio dos itens no prazo correto resultará na perda do direito à vaga.

A matrícula da primeira chamada será feita de forma online. As demais chamadas serão presenciais nas Etecs e Classes Descentralizadas. Os critérios de ocupação de vagas por chamada podem ser consultados na Portaria do Vestibulinho (pág. 22) e no Manual do Candidato (pág. 25).

Documentos

Candidatos dos Cursos Técnicos de Primeiro Módulo, devem preparar os seguintes documentos para a matrícula:

‌

‌

Documento de identidade com foto (ex: RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dentro da validade;

CPF ou RG que tenha o número do CPF ou CNH;

Foto 3×4 recente, com fundo neutro;

Histórico escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, emitida pela escola de origem, ou declaração de que está matriculado a partir da segunda série do Ensino Médio.

‌

‌

Quem concluiu ou estiver cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA), também conhecido como supletivo, ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) deve levar cópia simples com apresentação do original de um dos seguintes documentos: histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Médio ou declaração de que está matriculado a partir do segundo termo da EJA, ou dois certificados de aprovação em áreas de estudo na EJA, ou boletim de aprovação do Encceja, emitido e enviado pelo MEC, ou certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas, emitido e enviado pelo MEC, ou documento que comprove a eliminação de no mínimo quatro disciplinas, ou documento original da declaração de conclusão do Ensino Médio, firmada pela direção da escola de origem, contendo a data em que o certificado e o histórico serão emitidos, ou da declaração que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA.

O candidato que realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até 2016 deve providenciar o certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria de Educação do Estado.

O candidato que utilizar o Sistema de Pontuação Acrescida pelo item “escolaridade pública” deverá enviar por upload a Declaração Escolar ou Histórico Escolar contendo o detalhamento das séries cursadas e o(s) nome(s) da(s) escola(s), comprovando, assim, ter estudado integralmente da 5ª à 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituições públicas.

Os documentos para matrícula de candidatos às vagas remanescentes de segundo módulo são:

‌

‌

Documento de identidade com foto (ex: RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dentro da validade;

CPF ou RG que tenha o número do CPF ou CNH;

Foto 3×4 recente, com fundo neutro;

Histórico escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, emitida pela escola de origem, ou o Certificado de conclusão do Ensino Médio, expedida por órgão competente, para o candidato que concluiu o Ensino Médio por meio de provas ou exames de certificação de competências ou de avaliação de jovens e adultos, que sejam decorrentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e afins.

‌

‌

Os candidatos que disputam vaga para os Cursos de Especialização Técnica de Nível Médio devem preparar a seguinte documentação:

‌

‌

Documento de identidade com foto (ex: RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dentro da validade;

CPF ou RG que tenha o número do CPF ou CNH;

Foto 3×4 recente, com fundo neutro;

Histórico Escolar com Certificado de Conclusão de Curso Técnico equivalente conforme lista disponível no site vestibulinhoetec.com.br ou Declaração de Conclusão do Curso Técnico equivalente, documento original, emitida pela escola de origem. Para o curso de Especialização em Gestão de Projetos – EaD – Online, o candidato poderá, se for o caso, fazer upload do certificado de conclusão de um curso do Ensino Superior.

‌

‌

Ao terminar de realizar o upload dos arquivos solicitados, o candidato deve clicar no botão “salvar e enviar”, validando o envio dos documentos. Caso o candidato não clique nesse botão, os documentos não serão salvos no servidor do sistema para análise posterior e, consequentemente, a matrícula não será válida.

Ao clicar em “salvar e enviar” será gerado um número de protocolo de matrícula. O candidato que não visualizar esse número deve realizar novamente o procedimento até que consiga obter o número de protocolo dentro do prazo estipulado no cronograma. Não serão aceitos documentos via postal, e-mail, e/ou fora do prazo.

O ingressante que não tiver acesso a computador e internet pode ir até uma unidade próxima, para usar os equipamentos e efetivar a matrícula.

Mais informações podem ser conferidas na Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato, disponíveis na internet. O cronograma completo do Vestibulinho das Etecs do segundo semestre de 2022 pode ser consultado aqui.