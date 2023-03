Cerca de 15% das mulheres têm dificuldade em atingir o orgasmo (prazer) e 10% nunca tiveram

um durante o sexo, de acordo com uma pesquisa da Planned Parenthood – organização sem fins lucrativos que fornece cuidados de saúde reprodutiva nos Estados Unidos e em todo o mundo.

“Infelizmente, o prazer feminino ainda é um tabu e foi muito oprimido pela sociedade por muitos anos. Sem contar que a medicina e a ciência levaram muito tempo para descobrir o quanto essa prática faz bem para a saúde mental e do organismo todo de uma mulher”, explica a sexóloga Stephanie Seitz, CEO de uma das maiores marcas de produtos e Sex Toy do Brasil e exterior: a INTT Cosméticos.

Segundo a especialista, a aceitação do corpo e autocuidados simples do dia a dia fazem a diferença para quem deseja ter uma relação sexual saudável e chegar ao clímax com mais facilidade. Ela ressalta ainda que vai além do sexo, é descobrir sua capacidade, passar dos seus limites, é liberdade!

“É mais comum do que imaginamos, uma mulher em idade reprodutiva não conhecer seu próprio corpo. Muitas não sabem a diferença entre vulva e vagina, o que até dificulta na hora da higienização certa, por exemplo. Outro problema é dor durante o sexo (vaginismo) ou vergonha da flacidez vaginal ou escurecimento na região. Como relaxar na hora H?, questiona a sexóloga.

Segundo Stephanie, o mercado oferece muitos produtos para auxiliar a mulher moderna, que busca prazer e se reconectar com seu corpo, independente do parceiro ou sua idade.

Em especial ao mês da mulher, a expert do segmento separou alguns itens que não podem ficar fora da listinha de compras do público feminino. Confira:

Esfoliante Pélvico E Corporal Cristal Touch 90g- Preço sugerido de R$ 49,90.

Esfoliante vegano próprio para a região íntima externa que elimina as celular mortas, previne pelos encravados e foliculite e deixa a pele com um toque sedoso.



Onde comprar: https://www.exclusivasex.com.br/esfoliante-hidratante-regiao-pelvica-intt-wellness-cristal-touch-90g

Manteiga Hidratante Coconut Cream 90g – Preço sugerido de R$ 44,99.

uma manteiga com aroma de coco própria para hidratar todo o corpo e também a região pélvica. Sua formula a base de Óleo de coco, manteiga de Murumuru e Karité hidratam, acalmam e projetem a pele, deixando-a com um toque aveludado.



https://www.sunsetcosmeticos.com.br/manteiga-hidratante-coconut-cream-intt-cosmeticos.html?gclid=EAIaIQobChMIwM-Mx8Gs_QIVFBTUAR2iUAwTEAQYAyABEgJV6_D_BwE

Feel Fresh – Capim Limão- 100ml. Preço sugerido de R$ 34,80.

Feel fresh é um sabonete íntimo e corporal com aroma de capim limão, desenvolvido com barbatimão e extrato de coco. Sua formulação é totalmente compatível ao pH natural da região íntima, podendo ser utilizado diariamente sem medo. Os sabonetes comuns não possuem o pH semelhante com o da nossa região intima, podendo gerar alergias e desregular o pH natural.



https://amaro.com/br/pt/c/beleza-autocuidado/bem-estar-sexual/oleos-e-cremes-intimos/40012209_0075/intt-sabonete-intimo-feel-fresh-capim-limao/neutra

Lubrificante Íntimo Vibração Vibe Sensation. 50g. Preço sugerido de R$ 22,59.

O Vibe Sensation é um lubrificante íntimo com sabor de morango e leve efeito de vibração, proporcionando um momento muito mais intenso e estimulante. É indispensável para qualquer prática, pois reduz o atrito, melhora a fluidez e proporciona mais deslizamento para seus momentos de prazer, seja sozinha(o) ou acompanhada(o).



https://www.gall.com.br/produto/11584-vibe-sensation-lubrificante-intimo-jambu-50ml-intt-wellness

Astros de Hollywood se consideram Sugar Daddies

Sob Pressão Intt Rosa. Preço sugerido de R$ 299,00. Sob pressão rosa é um vibrador desenvolvido para estimular especificamente a área do clitóris com uma tecnologia chamada Air Pulse, que é basicamente uma estimulação que ocorre sem toque, com ondas de pressão que envolvem seu clitóris e conseguem ativar as 8.000 terminações nervosas presentes no órgão e fim de atingir um orgasmo mais potente e duradouro.

Veja onde comprar nos link acima

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento