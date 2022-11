O campeonato mundial de futebol começa em 20 de novembro no Catar, país árabe de pouco mais de 2,8 milhões de habitantes localizado no continente asiático. O anfitrião deve receber 1,2 milhão de turistas vindos de diversos cantos do planeta para assistir aos jogos das 32 seleções que participam da disputa. Toda essa gente reunida torcendo, vai acabar ficando com fome. E o país é prato cheio para apreciar sabores!

Segundo a nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, Patricia de Moraes Pontilho, a culinária tradicional e os hábitos alimentares do país muçulmano reúnem influências do Irã, Líbano e Índia, além do norte da África e da cultura nômade beduína.

“O povo do Catar tem, na sua lista de pratos típicos, alguns parecidos com os brasileiros, como ensopados caseiros e arroz cozido com carnes. Mas a característica principal é mesmo a forte marca de especiarias e condimentos no preparo dos alimentos, e o consumo de carnes como o cordeiro, peixes e frutos do mar”, diz.

Por conta de tradições culturais, os catarianos em sua maioria não costumam consumir carne de porco e bebidas alcóolicas. Para os turistas que visitarão o país, inclusive, é preciso uma autorização especial para a compra desses produtos, que são vendidos em estabelecimentos específicos.

A seguir, a docente lista os principais pratos do país anfitrião da competição em 2022.

Saloona — ensopado de legumes feito à base de carne de boi, cordeiro ou peixe, incluindo legumes como batata, cenoura, beringela e tomate.

Warak enab — petisco frito, é um enroladinho de folhas de parreira com recheio de carne.

Majboos — um arroz temperado, feito com cordeiro ou frango e legumes — muito similar à galinhada brasileira.

Kousa mahshi — abobrinha recheada com arroz e carne carneiro moída, que pode ser mergulhada em molho de tomate ou iogurte.

Luqmait — sobremesa doce popular no país, é parecido com um bolinho de chuva, é frito, feito com açúcar, farinha, levedura, amido de milho e cardamomo, tem consistência crocante por fora e fofinha por dentro.

Khanfaroosh — boa opção para acompanhar o café, é um pãozinho em forma de disco a base de farinha de arroz, leite e cardamomo. Pode ser consumido mergulhado no mel.

Cordeiro — carne bastante consumida, servida acompanhada de molho de iogurte.

Tahine – creme de gergelim usado como complemento de pratos doces.

Tabule – conhecido dos brasileiros, é um prato libanês, feito de triguilho, tomate, cebola, salsa, hortelã e outras ervas, com suco de limão, pimenta e temperos.

Limonada de hortelã – a bebida é a queridinha dos habitantes do Catar.