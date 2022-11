O guitarrista Jaeder Menossi abre o show da Banda Made in Brazil, nesta sexta-feira (11), às 18h, na orla da Praia dos Namorados. As apresentações gratuitas fazem parte do Circuito SP, programa de difusão artístico-cultural descentralizada no estado de São Paulo.

A banda paulistana de rock’n’roll e blues Made in Brazil sobre ao palco às 19h30. Formada em 1967, na Pompéia, em São Paulo, pelos irmãos Oswaldo e Celso Vecchione, a banda tem 55 anos de carreira, com 20 discos e quatro DVDs gravados.

É a banda de rock mais antiga em atividade no Brasil, incluída no Guinness por ser o grupo em atividade com o recorde de maior número de formações – foram mais de 200, com a participação de 126 músicos diferentes.

Revirada Cultural

Mais apresentações musicais gratuitas serão promovidas na orla da Praia dos Namorados no sábado (12), das 14h às 22h, com a programação da Revirada Cultural. O evento é realizado em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) da Prefeitura de Americana e a Agemcamp – Agência Metropolitana de Campinas.

A programação começa às 14h, com som ambientação com DJ Luke; às 15h tem a apresentação da Orquestra Sanfônica de Americana, com o sanfoneiro Enok Virgulino em um tributo a Luiz Gonzaga.

Às 16h, som com DJ Deeper e, às 17h, é a vez da banda de pop rock dos anos 80 e 90, Artéria Rock. Às 18h, haverá Jam Session de Cultura Hip Hop no Cenário da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Em seguida, às 19h30, os DJs Luke e Deeper voltam a se apresentar.

A programação termina com o show da banda AR40, com repertório de pop, rock e flashback dos anos 70, 80 e 90, a partir das 20h, encerrando o evento cultural.