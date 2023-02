Praia dos Namorados no foco da prefeitura

As equipes da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana estão executando, nesta quarta-feira (8), trabalhos de poda, limpeza, recolha de galhos e roçagem em vários pontos da cidade, como na orla da Praia dos Namorados, nas Praças Tia Inês, Marcílio Frezzarin, entre outros. Devido ao período chuvoso, com o crescimento rápido da vegetação, os serviços foram intensificados desde janeiro, visando agilizar a manutenção.

Foco na Praia dos Namorados

Por meio do cronograma diário, são traçados os locais que as equipes vão percorrer buscando atender as demandas dos bairros e áreas públicas. Em janeiro, foram realizados serviços em cerca de 800 mil metros quadrados, segundo o diretor da Unidade de Praças e Jardins (UPJ) da SMA, Antonio Donizetti de Paula.

Os serviços previstos na programação estão sendo executados no Cemitério do Parque Gramado, rua Izolina Geminiani Rosa (Jardim Horto Florestal), rua 1º de Maio (Cordenonsi), área central da cidade (convívio), Praça das Nações (Frezzarin), rua Guerino Gobbo (Centro Dia – Jardim Glória), rua das Seriemas (Garagem Municipal – Mathiensen), Praça Divino Salvador (Jardim Girassol), Praça Comendador Müller (Centro), Praça Tia Inês (Bairro Santa Inês), rua Fonte da Saudade, rua Ipiranga (Centro), rua Florindo Cibin (Morada do Sol), rua dos Colibris (Jardim dos Lírios), canteiro central da avenida Dr. Antônio Lobo (Centro) e áreas verdes das avenidas da Saúde (Campo Limpo), Gioconda Cibin (Terramérica/Jardim Brasília), rua Gilson Girardi (Jardim Brasil), rua França (Jardim Paulistano), entre outros locais. Praia dos Namorados

Setor 192 começa a receber nova pintura As obras de manutenção no Setor 192 (atendimento pré-hospitalar móvel), da Secretaria de Saúde, estão em ritmo acelerado. Nesta semana começou a pintura interna das paredes e a nova rede elétrica entrou na fase de conclusão. Os operários também estão concentrando esforços na área externa, onde está sendo construído um dispositivo para lavagem das viaturas. Os banheiros da sala da regulação já foram concluídos, bem como a instalação do novo piso. As obras de manutenção do setor estão sendo realizadas de forma a manter o serviço ativo, com o remanejamento dos servidores nas salas existentes. Após a conclusão da área da regulação, as ações passarão a ser executadas nas demais salas, com substituição do piso, portas e luminárias, além de nova pintura e instalação de aparelhos de ar-condicionado.

O setor 192 fica Rua Almeida Pioli (travessa com Rua Cuiabá), no Jardim Nossa Senhora de Fátima, ao lado do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

O serviço foi orçado em R$ 474.233,16 e será custeado com verbas de emendas parlamentares disponibilizadas pelo deputado Alexandre Padilha, que somam o valor de R$ 249.077,00. Ao município caberá a contrapartida no valor de R$ 225.156,16. Este valor, no entanto, poderá sofrer alterações durante a execução das obras.