Prefeitura de Americana instalou a nova iluminação de lâmpadas de LED na Praça Tiradentes, ao lado da sede da GAMA – Guarda Municipal de Americana. A modernização também chegou à Praça Arlindo Rocha Filho, na região do Parque da Liberdade e Jardim da Paz. Nesta quinta-feira (17), o serviço de melhorias na iluminação pública da cidade prossegue em outros bairros, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

A próxima etapa de implantação de LED inclui a região dos bairros Parque Industrial Machadinho, Loteamento Industrial Jardim Werner Plaas, Machadinho, Fazenda Machadinho, Jardim Werner Plaas, Chácara Machadinho, Jardim Colina, Vila Galo, Jardim Santana, Vila Santo Angelo, Vila Camargo, Bosque da Saúde, Vila Israel, Vila Sobral, Vila Santa Mônica, entre outros pontos.

“O serviço faz parte da modernização do Parque de Iluminação Pública da cidade e avança em todas as regiões, uma prioridade do governo Chico Sardelli. O investimento proporciona mais economia e eficiência, além de segurança à população”, destaca o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Já receberam as benfeitorias a Praça Comendador Müller, na área central, as Avenidas da Saudade, Orlando Dei Santi, Antonio Pinto Duarte, Nossa Senhora de Fátima, concluindo o serviço no quadrilátero das três pistas na região das rodovias Anhanguera (SP-330), Luiz de Queiroz (SP-304) e na Avenida Nossa Senhora de Fátima, compreendendo os bairros Campo Limpo, Jardim Progresso, Bom Recreio, Nossa Senhora de Fátima, Santa Cruz, São Luiz, Jardim Boer I e II, Jardim Bertoni, Jardim Helena, Jardim Mirandola e Maria Criveloni Abrahão.

A iluminação de LED já foi implantada nos bairros Jardim Nielsen Ville, na divisa com Nova Odessa, nas avenidas Castelhanos e Campos de Jordão, no bairro São José, Parque Novo Mundo, Jardim Terramérica I, II e II, Jardim Brasília e Parque Universitário.

A avenida Iacanga também recebeu melhorias, assim como as Praças da Fraternidade, inclusive o campo que não tinha iluminação, segundo a Sosu.

A modernização de LED chegou ainda à Praça do Mário Covas, Praça do Jardim Lizandra, Vó Palmira, Luís de Boni, Praça Rotary, Alfredo Aroni, campo e pista de caminhada do São Roque, região das indústrias de Carioba, região no entorno do Parque Alabama.

Recentemente, foram concluídos os trabalhos de instalação nas ruas dos bairros Bosque dos Ipês, Tancredi, FlorBela, Avenida Santino Faraone e avenida de Cillo, trecho da ponte da Cidade Jardim (SP-304 – Rodovia Luiz de Queiroz) até a rua Fernando Camargo.

Até o final do ano, serão cerca de 6.500 pontos instalados em diversas ruas do município, segundo a Sosu. A Prefeitura de Americana está investindo R$7,4 milhões, recursos provenientes da Contribuição de Iluminação Pública (CIP).