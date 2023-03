Praça no Mollon será revitalizada; Tikinho TK comemora

O vereador de Santa Bárbara d’Oeste Tikinho TK, anunciou, em suas redes sociais, que o prefeito Rafael Piovezan revitalizará a praça da Rua do Estanho, no bairro Mollon.

Tikinho, Rafael e o vice-prefeito Felipe Sanches andaram pelo bairro na última sexta-feira apresentado o projeto do novo espaço aos moradores da região. Além de comerciantes e moradores, o trio também conversou com o Padre Marcos, da paróquia ao lado da praça. A obra deve começar no mês de abril.

O prefeito Rafael Piovezan vem apostando na revitalização de espaços de bem-estar e lazer em diversos bairros da cidade. Na última semana, o prefeito inaugurou a obra do Jardim das Palmeiras. No bairro Mollon, outro grande espaço também foi construído. Veja aqui.

