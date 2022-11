O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) visitou a Praça de Esportes Rubens Oscar Guelli, localizada no bairro São Manoel, entre as ruas São Mateus, São Jorge e São João. O parlamentar havia protocolado requerimento solicitando informações e melhorias urgentes no local após receber reclamações de moradores.

No documento, Pastor Miguel havia pedido informações sobre a responsabilidade pela manutenção do espaço e a possibilidade de doação para empresas ou pessoas físicas. “Em visita pudemos notar que a área tem uma excelente localização, podendo ser utilizada pelos moradores do bairro São Manoel e adjacências. Porém, devido ao seu abandono, o ponto não era utilizado de forma correta, podendo assim servir como local de práticas ilícitas”, apontou.

O parlamentar afirma que, segundo divulgação da prefeitura de Americana, além do fomento para a utilização do espaço também será implantado um parque infantil. “As equipes responsáveis pela revitalização já deram andamento nas benfeitorias, incluindo a repintura da quadra, arquibancada, além de serviços essenciais de poda, limpeza e arborização da praça”, ressaltou.