O vereador Pastor Miguel (Republicanos) vistoriou na terça-feira (14) as obras de recapeamento da Rua do Entusiasmo, no Jardim Boer, com o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e o vice-prefeito Odir Demarchi (PL). Os serviços foram iniciados há uma semana e incluirão ainda as ruas Virtude e Sucesso. A expectativa da secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos é de que os trabalhos sejam concluídos em dois meses.

A recuperação da pavimentação das três ruas do Jardim Boer foi custeada por meio de uma emenda parlamentar para infraestrutura disponibilizada pelo deputado estadual Pr. Carlos César (PL) no valor de R$ 500 mil, com uma contrapartida da prefeitura no valor de R$ 99.946,63. “Uma gestão séria, comprometida com a cidade e, principalmente, com a população, trabalhando diariamente por importantes intervenções”, destacou o parlamentar após a visita ao local.

Caetano discute melhorias na Cid Jardim e Lírios

O vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se na terça-feira (14) com moradores dos bairros Cidade Jardim e Jardim dos Lírios para ouvir reivindicações por melhorias para pontos estratégicos da região. Trata-se de locais de grande movimentação de pessoas e tráfego intenso de veículos.

Segundo Marcos Caetano, os moradores da região solicitam melhorias para a sinalização, demarcação de solo e iluminação, além de mencionarem que alguns trechos em frente a terrenos baldios não possuem calçamento, obrigando os pedestres a utilizarem a via pública para transitarem, correndo risco de atropelamento.

“Durante a conversa caminhamos até um dos locais, na saída para a SP-304 (rodovia Luiz de Queiroz), e verificamos que muito lixo e entulhos são jogados em áreas que estão abandonadas, em terrenos sem muros. Segundo o morador, o risco de acidentes é grande e por várias vezes eles acontecem”, menciona o parlamentar.

“Estivemos no local e constatamos a necessidade dos bairros, pois se percebe o grande número de usuários em todos os períodos. Será verificado junto à administração municipal as notificações aos proprietários dos terrenos. Os locais têm grande fluxo de veículos e pedestres, o que aumenta a necessidade de segurança nas imediações”, completa Marcos Caetano.