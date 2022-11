O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) realizou na segunda-feira (31) uma visita de fiscalização à Rua Verona, na região do acesso da Rodovia Anhanguera ao Jardim Bertoni, para vistoriar o atual estado de conservação da via. O parlamentar recebeu a confirmação de que a rua irá receber obras de restauração entre os dias 03 e 05 de novembro.

De acordo com Pastor Miguel, a rua recebe fluxo intenso de veículos e tem sido muito utilizada como acesso à cidade. “As condições precárias da via caracterizam abandono. Durante o período noturno, devido à falta de visibilidade, muitos motoristas relataram insegurança em transitar pelo local, que vinha sendo cenário de diversos acidentes”, apontou.

Segundo informações do parlamentar, ao todo 590 metros quadrados receberão o serviço de preparo de base e recapeamento asfáltico, com o objetivo de solucionar os problemas enfrentados por quem transita pelo local.

O vereador recebeu a confirmação do serviço após apresentar indicações e requerimentos à prefeitura sobre a necessidade de melhorias no local e se reunir com o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, o secretário adjunto da Unidade de Transportes e Sistema Viário, Pedro Peol, o prefeito de Americana Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Foi apresentado um projeto para aprovação da Autoban, concessionária responsável pela via, e sucessivamente feito um agendamento em sua programação, visto a necessidade de sinalização e interdição do local para realização do serviço. Também foi necessário o preparo de todos os funcionários da prefeitura responsáveis pela execução dos trabalhos, quanto às normas de segurança”, comentou o vereador.