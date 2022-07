Começam na próxima segunda-feira (4) as obras de construção de um novo quiosque na Praça de Alimentação no Parque Ecológico Municipal “Cid Almeida Franco”, em Americana, com um investimento de mais de R$ 113 mil em recursos provenientes da venda de ingressos do parque.

A secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, ressaltou a importância de entregar o quiosque à praça de alimentação do Zoo. “Queremos que os visitantes tenham mais uma opção de alimentação e conforto dentro do parque, oferecendo a todos uma experiência mais agradável”, declarou.

O novo quiosque terá 23 m² de área total e contará com acessibilidade no balcão de atendimento, seguindo a identidade visual dos demais equipamentos. A nova construção vai substituir o quiosque antigo, atingido por uma árvore durante um vendaval ocorrido em outubro do ano passado.