Com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, o Parque Araçariguama receberá neste domingo (21) o Pedal do Dia Nacional do Ciclista, data comemorada nesta sexta-feira (19). Promovido pelo Pedala SBO, o evento contará com trilha na nascente, desafio SlowBike, exposição de bicicletas antigas, encontro de ciclistas veteranos e atletas, bate papo com ciclistas da região sobre projetos de interligação cicloviária entre cidades vizinhas, distribuição da cartilha do ciclista, atrações musicais, gastronomia e homenagens.

Para participar, os interessados devem doar um litro de leite em prol ao Asilo São Vicente de Paula de Santa Bárbara. Com percurso máximo de 20 km, a proposta é passar por pontos históricos e culturais e ciclovia dos trilhos.

O Município segue com diversos avanços voltados ao ciclismo na cidade, na mobilidade urbana e em prol do turismo rural. Em 2021, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o Conselho Municipal de Turismo lançaram a Cartilha do Ciclista. O manual educativo baseia-se na premissa de que a bicicleta é um veículo como qualquer outro e deve seguir as normas de trânsito e visa incorporar ações fundamentais na vida dos ciclistas e conscientizar, trazendo informações sobre uso correto da bicicleta e seus equipamentos obrigatórios, legislações e benefícios do transporte. A versão on-line pode ser consultada no site www.visitesbo.com/pedal

Serviço:

Pedal do Dia Nacional do Ciclista

Neste domingo (21)

Concentração: às 7h30

Local: Parque Araçariguama – Avenida Corifeu de Azevedo Marques x Rua 21 de Abril, s/nº, no Jardim Itamaraty, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Mais informações no Facebook do Pedala: https://www.facebook.com/Pedala-SBO-259327664198936