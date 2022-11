Poupatempo São Paulo foi eleito como a melhor iniciativa digital em Governo Estadual no Brasil, segundo votação popular do iBest, que premia as melhores iniciativas do universo digital brasileiro. Este disputou com MG APP e Gov.br na votação popular. Na eleição da Academia, que é decidida por um júri de especialistas, Poupatempo também foi o vencedor, e concorreu com MG APP e Carioca Digital.

Para Marcos Wettreich, CEO do iBest, o prêmio também cumpre a função de bússola do mercado ao apontar a direção e interesse do brasileiro. “O Prêmio iBest de Governo funciona como uma certificação digital para apontar os serviços que são considerados os melhores e mais relevantes do país, a partir de votação aberta. O Brasil é um exemplo mundial em relação à digitalização do governo estadual, e entre todas o Poupatempo se destacou como o melhor serviço do Brasil”, aponta Wettreich.

Recorde de votação e novidades no maior prêmio do Brasil

O Prêmio iBest se consolida como o maior prêmio do Brasil, seja pela abrangência de suas 87 categorias, seja pelo volume de votação popular. A seleção dos melhores do Brasil é feita com o apoio de um algoritmo do iBest que procura, quantifica e compara a relevância digital de cada iniciativa, em todas as principais redes sociais, em sites e apps, e com o apoio de uma votação prévia.

Na edição de 2022 o iBest também aponta as principais revelações digitais em áreas como Música, Beleza e Humor; os melhores em 15 estados do Brasil e as principais iniciativas ESG, como boas práticas ambientais, sociais e de diversidade, entre outros assuntos de importância para o consumidor brasileiro.