O Festival do Futuro, festa popular da posse do presidente Lula, terá uma programação extensa e diversa, que começará às 10h, na Esplanada dos Ministérios, e chegará até a madrugada. Os shows serão realizados nos palcos Elza Soares e Gal Costa, montados especialmente para receber este momento de celebração da cultura, da arte, da alegria e da democracia. [Veja aqui, em detalhes, o cenário do festival.] Confira os horários dos shows: ——————————————- 10h – Cortejo De Manifestações Populares ——————————————- 11h (Palco Elza Soares) – Show “Brasília de Todos os Ritmos” Direção Geral: Dorival Brandão Direção Musical: Alê Capone E Adriano Rocha ——————————————- 12h30 (Palco Gal Costa) – Show Kleber Lucas Convida: Clóvis Pinho, Leonardo Gonçalves, Mn Mc E Sarah Renata ——————————————- 15h50 (Palco Gal Costa) – Show Juliano Maderada e Banda ——————————————- 18h30 (Palco Elza Soares) – Show “Futuro Ancestral” Participações: Drik Barbosa, Marissol Mwab, Ellen Oléria, Fioti, Gog, Rael, Rappin Hood, Salgadinho E Gog ——————————————- 19h40 (Palco Gal Costa) – Show “Outra Vez Cantar” Direção Musical: Daniel Ganjaman Participações: Alessandra Leão, Chico César E Geraldo Azevedo, Fernanda Takai, Francisco El Hombre E Luê, Flor Gil, Johnny Hooker, Lirinha, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz E Thalma De Freitas ——————————————- 20h55 (Palco Elza Soares) – Show “Amanã Vai Ser Outro Dia” Direção Musical: Itamar Assiere Participações: Aline Calixto, Fernanda Abreu, Jards Macalé, Maria Rita, Martinho Da Vila, Paula Lima, Leoni, Renegado, Rogeria Holtz, Teresa Cristina, Romero Ferro, Zélia Duncan E Delacruz ——————————————- 22h50 (Palco Gal Costa) – Show Baianasystem convida: Margareth Menezes ——————————————- 00h10 (Palco Elza Soares) – Show Gaby Amarantos Convida: Aíla, Kâe Guajajara E Jaloo ——————————————- 01h10 (Palco Gal Costa) – Show Duda Beat Convida: Almerio, Doralyce, Luedji Luna E Zé Ibarra ——————————————- 02h10 (Palco Elza Soares) – Show Pabllo Vittar Convida: Lukinhas E Urias ——————————————- 03h10 (Palco Gal Costa) – Valesca Popozuda Convida: Mc Marks E Mc Rahell ——————————————- COMO SERÁ O FESTIVAL DO FUTURO? O festival será aberto por um cortejo popular, um panorama das culturas populares e tradicionais brasileiras em múltiplas manifestações. Saiba mais clicando aqui. Também terá um espetáculo especial para mostrar a arte e a música do Distrito Federal. Veja como vai ser o espetáculo Brasília Capital de Todos os Ritmos. Uma feira gastronômica oferecerá comida bem brasileira ao público do festival. Saiba mais aqui.