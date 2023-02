Pós-treino: Aposte no banho morno

O especialista ressalta ainda os benefícios do banho de imersão. “Além disso, quando a gente fica imerso na água o calor e a pressão que a água exerce no nosso corpo ajuda na circulação, a reduzir inchaços, na recuperação muscular e também nas articulações, inclusive, auxiliando em processo inflamatórios.” Para os sócios da Riolax – maior rede de franquias de banheiras, SPAs e ofurôs do Brasil , Welson Borges e Gabriel Garcia, os jatos de água das banheiras também podem contribuir muito, pois realizam massagens em partes do corpo que estão mais tensas ou cansadas. Outro benefício dos banhos de imersão é o descanso, já que tomar um banho morno pode ajudar a dormir melhor, o que é fundamental para quem treina. “Temos percebido um aumento muito grande de vendas de nossos produtos para atletas profissionais e amadores que buscam alternativas para cuidar verdadeiramente do corpo. Eles sempre perguntam dos benefícios dos banhos e estão interessados em cuidar da melhor maneira de suas performances.”