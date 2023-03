Pós pandemia. População cresce 2,7 mil em 2022

Fim da pandemia (pós) se refletiu mais no 2o semestre

Dados divulgados esta semana revelam que a população vegetativa da região cresceu em 2.749 indivíduos no ano passado. As quatro cidades obtiveram saldo positivo.

SUMARÉ GRANDE- Maior cidade da região com quase 290 mil habitantes segundo a Fundação Seade, Sumaré foi a única com saldo superior a 1000 indivíduos (1.349). Americana vem atrás, mas com saldo de menos da metade de Sumaré- 668. Santa Bárbara d’Oeste, que tem uma luta com o Censo para ‘provar’ população superior a 200 mil habitantes, vem logo atrás de Americana, com saldo e 567. Menor cidade da região, Nova Odessa teve saldo de 153, quase 10x menor que Sumaré.

Ano base 2022 Nascimentos Óbitos Saldo Sumaré 3.099 1.738 1.361 Americana 2.444 1.776 668 Santa Bárbara 2019 1452 567 Nova Odessa 577 424 153 Total 8.139 5.390 2.749 Dados Fundação Seade

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento