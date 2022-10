Dias após Simone realizar o primeiro show em carreira solo, Simaria está curtindo dias de férias em Miami, nos Estados Unidos, depois de uma apresentação no país. Nas redes sociais, a cantora ousou ao mostrar fotos da viagem durante um passeio de barco.

Nas imagens, Simaria aparece usando um biquíni com um corte diferentão. Já na legenda, a cantora escreveu uma reflexão que os seguidores conectaram com o que ela vem passando nos últimos meses, desde o anúncio do fim da dupla com a irmã.

“Uma mulher só se torna uma mulher de verdade quando toma as rédeas da sua própria vida”, escreveu.

Nos comentários, os fãs não poupara elogios à cantora. “Você é dona de toda beleza existente no mundo”, escreveu um. “O verdadeiro significado de mulherão”, observou outro. “Passo mal com tanta beleza!”, disse um terceiro.

Simaria abre o jogo sobre separação de Simone

Em uma entrevista ao “Fantástico”, Simaria relembrou como se sentiu durante o processo de separação da dupla com Simone. Em um determinado momento da entrevista, a cantora foi perguntada se recebeu apoio familiar no momento e não respondeu.

“Como eu posso ler esse silêncio?”, questionou Renata Ceribelli. “Acho que não é a hora não [de falar sobre isso]. Vai ter a hora”, avisou. Mas logo em seguida, assumiu: “Eu me senti muito sozinha”.

“Eu não tinha coragem de parar…