Pós-Anhanguera. Chico acompanha vistoria para construção de viadutos

O prefeito Chico Sardelli acompanhou nesta quarta-feira (25) uma vistoria técnica feita por engenheiros da concessionária CCR Autoban a dois pontos no pós-Anhanguera onde serão construídos viadutos ligando a região da Praia dos Namorados e do Iate Clube de Campinas aos bairros da outra margem da via. Ele estava acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Planejamento Diego Guidolin.

Em outubro do ano passado, após diálogo do prefeito Chico Sardelli com o então governador Rodrigo Garcia, a Secretaria de Logística e Transportes do Estado autorizou a inclusão da construção dos dois viadutos no rol de obras e melhorias que serão executadas pela CCR Autoban na nova concessão da via.

As obras são necessárias para atender a um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) de 2017 da Prefeitura de Americana com o Ministério Público, com objetivo de melhorar o tráfego de veículos na região. O acordo prevê a construção de viadutos ligando as avenidas Santino Faraone e Thomaz Fortunato à região do Jardim Boer e Jardim Bertoni, diminuindo o fluxo de veículos na rodovia. As transposições têm um custo estimado em R$50 milhões.

De acordo com o secretário de Planejamento de Americana, Diego Guidolin, a CCR Autoban deve contratar em até 30 dias uma empresa terceirizada para análise dos projetos já existentes, atualização dos estudos de tráfego, estudo das necessidades dos locais e apontamento da melhor solução.

Na sequência, a concessionária deve apresentar, até julho, os dois projetos dos viadutos para a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que aprova e autoriza o início das obras.

“Nós acompanhamos a equipe da Autoban durante a vistoria nos locais onde os viadutos serão construídos, uma visita importante para os engenheiros responsáveis conhecerem pessoalmente os pontos e entenderem as necessidades de Americana em relação a essa importante região. Com isso, eles poderão finalizar a contratação da empresa que irá atualizar os estudos de tráfego e reavaliar os projetos para apresentar a proposta final à Artesp”, explicou o secretário.

“A construção desses viadutos é uma grande conquista para o desenvolvimento de Americana, porque a ausência dessas transposições tem dificultado o crescimento da cidade na região do pós-Anhanguera. Aproveito para agradecer ao deputado Vanderlei Macris pelo apoio na intermediação dessas obras junto ao Estado. Agradeço também à gestão do governador Tarcísio pela continuidade nesse processo, que resultará em obras importantes para Americana e também para o Estado”, afirmou Chico.

O arquiteto Carlos Teixeira Sayão, membro da AEAA (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Americana), que já desenvolveu projetos arquitetônicos para os dois viadutos, também acompanhou a vistoria.