A Secretaria de Esportes de Americana promove no próximo domingo, dia 29, a partir das 9 horas, um bicicletaço na Avenida Antonio Pinto Duarte. O passeio sairá do portal de entrada da cidade, percorrerá toda a via até o início da Avenida da Saudade e retornará ao ponto de partida.

“Apesar do nome bicicletaço, o passeio está aberto a pessoas com patins e skate e também para aquelas que preferem fazer uma caminhada”, explicou a secretária de Esportes, Grasiele Agostinho Rezende da Silva.

O bicicletaço faz parte do Projeto Esporte e Lazer na Cidade, que realiza atividades recreativas e esportivas na Avenida Antonio Pinto Duarte, que fica fechada ao tráfego de veículos aos domingos, das 6 às 20 horas.

O projeto conta com o apoio da Guarda Municipal e da Unidade de Transportes e Sistema Viário, que atuam na interdição da via e na segurança dos participantes.