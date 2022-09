No domingo (18), acontece a Caminhada pela Vida, às 9 horas, no portal de entrada de Americana. A atividade encerra a Semana da Juventude e lembra o Setembro Amarelo, mês em que são desenvolvidas várias ações de conscientização e prevenção ao suicídio.

O evento é aberto a toda a população, e a sugestão dos organizadores é para que as pessoas usem alguma peça de roupa na cor amarela, em alusão à iniciativa.

A caminhada conta com a parceria da Juventude Nazarena Internacional, Igreja Quadrangular Central e Projeto Esportes e Lazer na Cidade.

A Semana de Juventude foi promovida pela Secretaria de Esportes de Americana, em parceria com as secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, Educação e Guarda Municipal. Diversas atividades aconteceram desde 12 de setembro, como rodas de conversa, atividades físicas e palestras, com o envolvimento de alunos, atletas, centros de referência em assistência social e instituições como Apae, Sespa (Serviço Social Presbiteriano de Americana) e Casa de Com Bosco.