Quem quiser se exercitar e gastar energia ao som de muita música não pode perder a oportunidade no próximo domingo (31), quando a Secretaria de Esportes de Americana realiza o evento Ritbox, no portal de entrada da cidade, a partir das 9 horas da manhã. O evento é gratuito.

Ritbox é um programa de treino ritmado, que trabalha a musculatura de todo o corpo com exercícios funcionais e aeróbicos. É um ótimo aliado na melhora do condicionamento físico, no ganho de força, equilíbrio, flexibilidade, agilidade e resistência.

A ação faz parte do Projeto Esporte e Lazer na Cidade, que realiza atividades recreativas e esportivas na Avenida Antonio Pinto Duarte, que fica fechada ao tráfego de veículos aos domingos, das 6 às 20 horas.

A Guarda Municipal e a Unidade de Transportes e Sistema Viário colaboram com a realização da atividade, principalmente na organização do tráfego, na interdição da via e na segurança dos participantes.