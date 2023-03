Porcos vandalizam estação ferroviária. Pref fez BO

A Prefeitura de Nova Odessa registrou na segunda-feira (07/03) um BO

(Boletim de Ocorrência) junto à Polícia Civil da cidade após a identificação de atos de furto e vandalismo que ocorreram no prédio público da Estação Ferroviária durante o último final de semana. A autoria dos crimes será apurada agora pela Polícia Civil. Recentemente, o prédio da Estação já havia sido alvo de pichadores – que também cometem crimes contra o patrimônio público ao picharem o local.

Segundo o Boletim de Ocorrência, às 8h30 da última segunda-feira, servidores do Departamento de Cultura e Turismo identificaram que algumas das salas da Estação Ferroviária tiveram as portas arrombadas. Foram identificados danos na parte elétrica, com o furto de fios e cabos, na parte hidráulica, com o furto de canos e a depredação de privadas e mictórios, e danos a uma das salas, onde eram armazenada parte do acervo da Biblioteca Pública Municipal, que está em reformas.

Segundo o Departamento de Cultura e Turismo, não havia testemunhas no local e os autores do vandalismo ainda não foram identificados. A Prefeitura se comprometeu ainda a ajudar a Polícia Civil nas investigações, fornecendo imagens das câmeras de segurança da Praça Central José Gazzetta – onde está localizada a Estação Ferroviária.

Colaboradores da prefeitura de Nova Odessa já estão trabalhando na retirada dos materiais armazenados na limpeza do espaço. A autoria dos crimes segue sob apuração da Polícia Civil.

ACOLHIMENTO

Paralelamente, na manhã desta terça-feira (07/03), foi realizada uma operação de aconselhamento e acolhimento aos moradores de rua que costumam frequentar a Praça Central (ainda que eles não sejam “suspeitos” dos atos de vandalismo na Estação Ferroviária), mobilizando diversos setores da prefeitura e a Polícia Militar. Foi oferecido, inclusive, abrigamento temporário a esta população vulnerável, entre outros serviços municipais.

