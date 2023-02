A indústria de jogos online tem crescido muito nos últimos 30 anos, e ela já deixou de ser apenas uma forma de entretenimento há muito tempo. Porém, tem muita gente ainda que não entendeu como isso aconteceu, então hoje nós vamos falar exatamente sobre esse assunto.

Primeiro, é necessário traçarmos as diferenças entre os jogos virtuais e os jogos tradicionais, como o jogo da roleta. Por mais que existam algumas similaridades, esses dois tipos de jogos são extremamente diferentes, como você vai ver no artigo de hoje.

Diferenças entre os jogos virtuais e os jogos de mesa

Existem várias diferenças entre os jogos virtuais e os jogos clássicos, que vamos chamar de jogos de mesa. Os jogos de mesa envolvem desde opções como jogos de tabuleiro, até carteados, e muito mais. Abaixo você vai ver quais são as principais diferenças entre esses dois tipos de jogos.

Jogos virtuais Jogos de mesa São jogos que podem ser acessados diretamente através do seu computador, por meio de aplicativos, ou até mesmo através do seu navegador; São jogos mais clássicos, que podem ser jogados apenas de forma presencial em uma mesa, juntamente de outros jogadores; Existe uma variedade quase infinita de jogos virtuais atualmente, indo desde opções de MMORPGS, até jogos de apostas, e muito mais. Existem muitos tipos de jogos, como jogos de primeira pessoa e RTS, que não podem ser jogados fisicamente, não da maneira tradicional, ao menos.

Os jogos virtuais jogos online, que geralmente são online, continuam em constante evolução ao longo dos últimos anos. Os gráficos têm se tornado cada vez mais modernos, e as diferenças entre os jogos tradicionais e os virtuais vêm ficando mais definidas, principalmente por conta das novas tecnologias, como a realidade virtual.

Principais tipos de jogos online

Em um mundo onde opções de jogos têm se tornado cada vez mais diversas, vários tipos de jogos e modalidades têm se destacado bastante. Por exemplo, em jogos de apostas, o jogo da roleta é um dos mais populares, enquanto em jogos do tipo MOBA o destaque fica para League of Legends. Veja algumas modalidades de jogos que são mais populares ao redor do mundo inteiro.

MOBAS;

MMORPG;

FPS;

APOSTAS.

Claro, essas são apenas algumas das opções de jogos online que têm se destacado nos últimos tempos. Existem vários jogos diferentes, para todos os tipos de apostadores e gostos que estão no mercado.

Inclusive, se você é o tipo de gamer que gosta de jogos retrô, vai ficar muito feliz em saber que existe todo um movimento de empresas indies que produzem esse tipo de jogo usando tecnologias mais avançadas, fazendo com que eles sejam ainda mais divertidos. É só você acessar plataformas como a Steam para ter à sua disposição milhares de jogos diferentes.

O impacto dos jogos virtuais na economia

Os últimos 40 anos foram essenciais para que os jogos virtuais simplesmente mudassem o mundo inteiro. Se você ainda não sabe, a indústria de jogos é a segunda maior indústria do mundo inteiro, ficando atrás apenas da indústria de conteúdos adultos.

Há 20 anos, provavelmente você não acreditaria se alguém falasse que iria ganhar a vida jogando videogames. Porém, atualmente isso é a realidade de milhares de jovens ao redor do mundo. Atualmente, jogos como League of Legends, Valorant, CS:GO, e muitos outros, são considerados esportes virtuais, tendo competições de nível mundial, com prêmios milionários.

Além disso, o tamanho dessa indústria fez com que ela movimentasse a economia de uma forma muito rápida. Quando falamos da indústria de jogos, não necessariamente estamos falando apenas dos próprios “jogos”, mas de tudo o que você usa para jogar. Por exemplo, se você está utilizando um computador, vai precisar de peças modernas, como placas de vídeo e GPUs, teclados avançados, mouses sensíveis e muito mais.

Hoje em dia, essa indústria até mesmo já entrou na indústria têxtil, e criou todo um estilo de vida próprio. Não é à toa que as próximas gerações, muito provavelmente, vão crescer imersas nesse tipo de ambiente.

Uma geração que já nasceu jogando

Por mais que a geração dos millennials tenha crescido com videogames ao dispor, a geração que realmente nasceu jogando, ligada a uma tela, foi a geração Z. Essa integração com o mundo digital trouxe muito mais proximidade com os jogos, não à toa, temos jovens adultos de menos de 20 anos fazendo verdadeiras fortunas enquanto expõem suas habilidades com os jogos.

No futuro, provavelmente a indústria de jogos vai adentrar em vários outros setores, como por exemplo, a própria educação. Existem muitos estudos que já comprovaram que jogos podem ensinar de forma muito mais dinâmica do que o estilo tradicional de ensino, e várias empresas já estão de olho nisso.

A importância dos jogos vai ser cada vez maior, já que eles facilitam muito a vida de usuários ao redor do planeta. Até mesmo o mundo dos exercícios físicos já está mergulhando de cabeça na indústria, com muitos jogos interativos, que permitem ao usuário fazer exercícios enquanto se diverte.

