O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) teceu duras críticas à secretária de cultura Márcia Gonzaga Faria nesta quinta-feira durante a sessão da Câmara.

Segundo Juninho, a secretária não permitiu que o espaço sugerido por ele para a prática de wheeling fosse utilizado. O vereador indicou o estacionamento do Teatro de Arena para a realização das manobras com as motocicletas. Com a negativa da secretária, Juninho pediu que o projeto de sua autoria, que destina o espaço para o esporte, fosse retirado, afirmando que o estacionamento seria o local perfeito e com segurança.

Visivelmente irritado com a decisão secretária, Juninho fez duras críticas à servidora. “Nas reuniões só a secretária de cultura mandava outras pessoas. Não sei se ela tem preguiça de trabalhar. Pra mim, uma secretária que não reconhece de uma modalidade que não tem nenhum espaço no município, começa a dificultar alguma coisa, com certeza está num lugar que não vai ficar por muito tempo. Eu nunca vi ela fazer nada. Muita coisa poderia ser melhor no município, mas sempre tem uma pedra no caminho, uma laranja podre no meio”, disse Juninho.

Procurada pelo NM, a prefeitura se posicionou. “A Prefeitura de Americana esclarece que a Secretaria de Cultura e Turismo atendeu todas as solicitações relacionadas ao referido projeto de lei, incluindo reuniões presenciais com o vereador e o grupo de praticantes do esporte. Ressalta-se que as alegações do vereador não são justificadas, principalmente na referência à secretária Márcia, funcionária de carreira, com 31 anos de dedicação ao município, comprometida e competente, que tem total confiança desta Administração Municipal”.

Nem Juninho nem a prefeitura esclareceram o real motivo pelo qual o estacionamento do Teatro de Arena não será utilizado para a realização do projeto.